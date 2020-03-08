Зараженный коронавирусом человек пришел на встречу к Трампу

У одного из посетителей конференции консервативных политических действий, в которой участвовал президент США Дональд Трамп, обнаружен коронавирус.

Как сообщает в воскресенье, 8 марта «РИА Новости» со ссылкой на заявление организаторов, в мероприятии также участвовал вице-президент США Майк Пенс.

Отмечается, что заболевший с Трампом и Пенсом не контактировал. Тем не менее, Белый дом уведомили о произошедшем.

Конференция проходила в области Вашингтона в конце февраля. Трамп выступил там с речью.

В субботу стало известно, что первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировали в американской столице. Всего число заболевших пневмонией COVID-19 в США приблизилось к 400, скончались порядка 17 человек.