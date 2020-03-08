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Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

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Фото: Global Look Press
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Италия заняла первое место по смертности от коронавируса. Число зараженных к 8 марта достигло 7,3 тыс., при этом умирает от заболевания каждый 20-й, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику.

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Всего в Италии погибли 366 человек (4,96%) от общего числа заболевших.

На втором месте по смертности от COVID-19 Иран с показателем в 2,96%, на третьем – Китай (3,83%) от общего числа зараженных, которое уже превысило 80 тыс. человек.

Меньше всего среди стран с самой тяжелой ситуацией с коронавирусом погибают в Южной Корее – 0,68% от 7,3 тыс. зараженных.

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 105 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.

8 марта на больше части севера Италии ввели карантинный режим. Въезд и выезд ограничен в Ломардии и еще 14 провинциях, включая Венецию.

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