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Власти Москвы предупредили о наказании за нарушение режима самоизоляции

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Нарушение карантина по коронавирусу, в том числе режима самоизоляции, уголовно наказуемо. Об этом говорится в ответе столичного депздрава на часто задаваемые вопросы о правилах отбывания карантина в связи с коронавирусом, опубликованном в воскресенье, 8 марта.

Постановлением правительства России от 31 января коронавирусная инфекция включена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Таким образом, нарушение карантина подпадает под ст. 236 УК РФ.

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Если действия нарушителя упомянутой статьи привели к массовому заражению людей, ему грозит штраф, обязательные или исправительные работы или ограничение свободы на срок до года. Если нарушение правил привело к смерти человека, наказание может достигать пяти лет лишения свободы.

Соблюдение режима самоизоляции отслеживается с помощью видеонаблюдения, если человек его нарушит, его поместят в обсерватор (временное учреждение для наблюдения за потенциальными больными).

Кроме того, в депздраве отметили, что родственники находящегося на карантине человека, которые не ездили в другие страны, не должны соблюдать режим изоляции, если он не болен. Однако на период карантина им рекомендовано по возможности воздерживаться от контактов с ним.

6 марта «Известия» задали ряд вопросов о правилах отбывания карантина сотрудникам горячей линии столичного депздрава. Они объяснили, что самоизоляция не подразумевает полного запрета на выход из дома. Человек может, например, выгулять собаку или вынести мусор. Но это обязательно делать в медицинской маске и ни с кем при этом не контактировать.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

Согласно указу мэра, режим самоизоляции включает запрет на посещение работы, учебы и требование минимизировать посещение общественных мест.

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