Заболевший лыжник Ларьков вернется в Москву и может попасть под карантин

Российский лыжник Андрей Ларьков покидает расположение сборной на этапе Кубка мира в Осло из-за повышенной температуры. Он летит в Москву и, скорее всего, по прибытии отправится на карантин из-за распространения коронавируса, заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в воскресенье, 8 марта.

Спортсмен утром проснулся с повышенной температурой, рассказала Вяльбе. По ее словам, это вряд ли коронавирус, но лучше сдать анализы и перестраховаться. Она подчеркнула, что, если это вирусное заболевание, есть опасность заразить других спортсменов и «любой чих может сказаться на всех», передает «РИА Новости».

6 марта Роспотребнадзор утвердил список стран, после посещения которых необходим карантин. В него вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Корея. При этом в разъяснении о правилах отбывания карантина, опубликованных столичным депздравом 8 марта, говорится, что самоизоляция необходима тем, кто прибыл из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Испании, Германии и Франции.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

На данный момент в России зарегистрировано 17 случаев заражения коронавирусом, в том числе три — за последние сутки.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.