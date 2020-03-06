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Москвичам разъяснили правила карантина

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Фото: Depositphotos
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Режим самоизоляции из-за коронавируса SARS-CoV-2 не означает полный запрет на выход из квартиры. Это в пятницу, 6 марта, выяснили «Известия», позвонив на круглосуточную информационную линию департамента здравоохранения Москвы по вопросам диагностики и профилактики коронавируса.

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Накануне, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности. В частности, граждан, прибывших из ряда стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, обязали обеспечить самоизоляцию на дому на две недели со дня возвращения в Россию.

Согласно указу мэра, режим самоизоляции включает запрет на посещение работы, учебы и требование минимизировать посещение общественных мест.

Сотрудник «горячей линии» по коронавирусу уточнила для «Известий», можно ли человеку на карантине погулять с собакой или выйти выкинуть мусор возле дома.

«Это можно. Единственное, ему обязательно необходимо надеть маску и желательно не контактировать ни с кем», — добавила специалист «горячей линии».

Она также подтвердила, что родные, проживающие под одной крышей с попавшим под режим самоизоляции, наравне с ним обязаны соблюдать условия карантина.

Коронавирус

В Минтруде 6 марта сообщили, что работодатели оплачивают больничный из-за карантина так же, как и по болезни.

В этот же день стало известно, что в России за сутки зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом. Пять из них в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Установлено, что все заразившиеся в последние две недели посещали Италию.

В список стран, после посещения которых необходим карантин, вошли Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия и США, а также Китай, Иран и Южная Корея, в дальнейшем перечень может обновляться.

Однако гражданам необходимо звонить на «горячую линию» по телефону +7(495) 870-45-09 по прибытии в Москву из любой страны, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. Если в аэропорту или уже дома выявят респираторный синдром, человека изолируют на 14 дней в инфекционную больницу.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 80 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация в Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта, коронавирус был обнаружен у более чем 100 тыс. человек по всему миру. Число летальных исходов — 3408, выздоровели почти 56 тыс. человек.

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