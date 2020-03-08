В Нидерландах еще два человека скончались от коронавируса

Еще два человека скончались в Нидерландах из-за коронавируса, сообщает в воскресенье, 8 марта, Национальный институт здравоохранения и окружающей среды.

Как отметили в организации, от болезни умерли двое мужчин в возрасте 86 и 82 лет, оба страдали другими серьезными заболеваниями.

Кроме того, в институте добавили, что число заразившихся за сутки увеличилось на 77 человек и достигло 265.

6 марта сообщалось, что в Нидерландах скончался первый человек от нового типа коронавируса.

8 марта стало известно, что в России зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусом. Инфицированные находятся в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания выросло до 17.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.