Прямой эфир
Сюжет:

В Бангладеш сообщили о трех первых случаях заражения коронавирусом

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sultan Mahmud Mukut
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Бангладеш подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у первых трех пациентов. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление местного института эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.

Потеряли форум: кто понесет убытки от отмены ПМЭФ из-за коронавируса
Как выяснили «Известия», «Росконгресс» уже месяц назад предупредил основных экспонентов о риске срыва мероприятия

Пациентами являются граждане в возрасте от 20 до 35 лет, двое из них недавно вернулись из Италии, сказала журналистам директор института Мерджэйди Сабрина.

В Италии ситуация с эпидемией коронавируса обстоит наиболее остро из всех европейских стран. Там, по данным на 8 марта, число зараженных превысило 5,8 тыс., скончались 234 человека. В связи с эпидемией в 14 провинциях страны, включая Ломбардию, начали действовать ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижения внутри. При этом в посольстве России в Италии уточнили, что меры не предполагают запрета на возвращение туристов домой, отмечает «Газета.ру».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщили более 100 стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор не зафиксировал новых случаев коронавируса 8 марта
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3097

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020