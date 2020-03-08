В Бангладеш сообщили о трех первых случаях заражения коронавирусом

В Республике Бангладеш подтвердили заражение коронавирусом COVID-19 у первых трех пациентов. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление местного института эпидемиологии, контроля заболеваний и исследований.

Пациентами являются граждане в возрасте от 20 до 35 лет, двое из них недавно вернулись из Италии, сказала журналистам директор института Мерджэйди Сабрина.

В Италии ситуация с эпидемией коронавируса обстоит наиболее остро из всех европейских стран. Там, по данным на 8 марта, число зараженных превысило 5,8 тыс., скончались 234 человека. В связи с эпидемией в 14 провинциях страны, включая Ломбардию, начали действовать ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижения внутри. При этом в посольстве России в Италии уточнили, что меры не предполагают запрета на возвращение туристов домой, отмечает «Газета.ру».

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщили более 100 стран.