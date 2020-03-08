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Карантинный режим введен на большей части севера Италии

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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С 8 марта в некоторых северный регионах Италии начинают действовать ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижения внутри. Соответствующий декрет о мерах по борьбе с распространением коронавируса подписал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

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Ограничения затронут Ломбардию и 14 провинций, среди которых Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию).

Въезжать и выезжать из этих областей можно будет только в исключительных случаях, например, по медицинским показателям.

Кроме того, ограничивается работа музеев и отменяются массовые мероприятия, пишет «РИА Новости».

По данным на 7 марта за сутки число зараженных коронавирусом в Италии выросло на 1,2 тыс. - до 5,8 тысячи, скончались 223 человека.

Коронавирусное заболевание COVID-19 вызывается ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2. Впервые вирус появился в конце декабря в китайском городе Ухань. К настоящему моменту в мире заразились более 102 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс. Самые тяжелые ситуации с распространением вируса зафиксированы в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

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