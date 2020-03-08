Uber выплатит компенсации заразившимся коронавирусом водителям

Компания Uber будет выплачивать компенсации водителям такси и курьерам в случае их заражения новым коронавирусом, пишет 7 марта Reuters.

Производить выплаты планируют не только тем, у кого подтвердился диагноз, но и помещенным на карантин.

По данным агентства, заболели уже несколько водителей в США, Великобритании и Мексике. Все они получили выплаты.

Аналогичные методы по компенсациям планируют ввести во всех странах, где работают сервисы Uber.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего острую респираторную инфекцию COVID-19, осложняющуюся пневмонией, началась в китайском Ухане в конце декабря. В настоящее время случаи заболевания зарегистрированы в 82 странах. Общее число заболевших превысило 102 тыс.