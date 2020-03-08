Посольство РФ предупредило о риске введения карантина в северной Италии

Власти Италии разработали новые меры по борьбе с коронавирусом, согласно которым карантин может быть введен на большей части севера страны. Об этом 7 марта сообщили в посольстве России в Риме.

Согласно опубликованному в СМИ отрывку перечня защитных действий, итальянские власти могут ограничить въезд и выезд из Ломбардии, Пьемонта, Эмилия-Романья и Венето.

Посольство указало, что карантин также может быть введен в 11 провинциях, среди которых Модена, Парма, Пьяченца, Реджо нель Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия. Там коронавирус распространяется особенно быстро.

«Это означает полный запрет на въезд/выезд. В соответствии с ранее опубликованными рекомендациями МИД России настоятельно просим российских граждан воздержаться от поездок в Италию», - цитирует «РИА Новости» заявление российских дипломатов.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19, началась в китайском Ухане в конце декабря. В настоящее врем случаи заболевания зарегистрированы в 82 странах. Общее число заболевших превысило 102 тыс. В Италии к 7 марта заразились около 6 тыс. человек, при этом только за сутки были зарегистрированы 1,2 тыс. новых случаев. Скончались 223 человека.

Ранее, в субботу, сообщалось, что военный ВМС США, находящийся на службе в итальянском Неаполе, заразился коронавирусом.