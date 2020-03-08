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Число заразившихся коронавирусом во Франции перевалило за тысячу

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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Во Франции, по данным на 8 марта, зафиксировано 1126 случаев заражения коронавирусом, подтверждено 19 смертей от заболевания. Об этом говорится в официальном отчете, опубликованном на сайте санитарно-медицинского агентства Santé publique France.

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Президент страны Эммануэль Макрон в этот же день провел встречу в Елисейском дворце, темой которой стало распространение инфекции в республике, отмечает издание Le Monde. По словам главы государства, власти планируют переход на третий этап готовности в связи с эпидемией. Его отличие от второй стадии заключается не в том, чтобы остановить ее распространение, а в том, чтобы смягчить последствия.

На данный момент Франция является второй страной в Европе после Италии по количеству зарегистрированных случаев заражения. В Италии число инфицированных на сегодняшний день составляет 6387 человек, умерли 366, вылечились 622 пациента.

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о расширении карантинного режима на севере Италии. Ограничения затронут Ломбардию и еще 14 провинций, среди которых Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето. Въезд и выезд из этих регионов будет разрешен только в исключительных случаях.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано свыше 105,5 тыс. заболевших COVID-19, скончались 3584 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

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