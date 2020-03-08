Глава итальянского Генштаба и губернатор Пьемонта заразились коронавирусом

Начальник генерального штаба итальянской армии, генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщил он сам.

По словам генерала, он хорошо себя чувствует и находится в изоляции в больнице, передает RAI. Он заявил, что продолжит работу. Обязанности, которые Фарина не сможет выполнять из больницы, перейдут к его заместителю, генералу Бонато.

Также 8 марта стало известно о заражении коронавирусом губернатора региона Пьемонт Альберто Чирио. Он также заявил, что не испытывает никаких симптомов и намерен продолжить работу. Глава региона заверил, что его заражение не повлияет на деятельность администрации. Он отбывает карантин дома вместе с женой и двумя детьми.

7 марта лидер Демократической партии Италии Никола Дзингаретти заявил, что инфицирован коронавирусом. В обращении, опубликованном в соцсетях, он сказал, что хорошо себя чувствует, но «придется побыть дома».

8 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал распоряжение о расширении карантинного режима на севере Италии.Ограничения затронут Ломбардию и еще 14 провинций, среди которых Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето. Въезд и выезд из этих регионов будет разрешен только в исключительных случаях.

По данным на 8 марта, за сутки число зараженных коронавирусом в Италии превысило 5,8 тыс., скончались 234 человека.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.