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Зараженный коронавирусом японец отправился в бар «распространять инфекцию»

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Фото: Global Look Press/NIAID-RML
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Зараженный коронавирусом мужчина в Японии отправился в бар с целью распространения инфекции. Полиция задержала его и отправила в больницу.

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Имя пациента из города Гамагори (префектура Айти) не называется. По данным Tokio Reporter, ему за 50. После позитивного теста на коронавирус медики отправили его на домашний карантин.

Мужчина сказал родным, что едет «распространять вирус», и отправился на такси в бар. Потом он посетил второе заведение и незадолго до ухода сообщил персоналу, что у него COVID-2019. Сотрудники вызвали полицию, но к моменту прибытия стражей порядка, облаченных в защитные костюмы, мужчина уже покинул заведение и уехал домой.

Издание уточняет, что у японца не было никаких симптомов, тест на коронавирус он проходил потому, что заболели оба его родителя, вместе с которыми он живет.

В обоих барах проводится стерилизация. Персонал и посетители проходят проверки на коронавирус.

7 марта в Японии скончался седьмой человек с лайнера Diamond Princess, где произошла вспышка коронавируса. СМИ не назвали его имя, но известно, что это мужчина-иностранец.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. В Японии зафиксировано 455 случаев инфицирования и шесть смертей.

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