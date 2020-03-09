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Столетний пациент излечился от коронавируса в Китае

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Столетний житель провинции Хубэй был выписан из больницы в субботу, 7 марта, излечившись от коронавируса. Об этом стало известно информационному агентству Xinhua.

Престарелый мужчина был доставлен 24 февраля в больницу Уханя с подозрением на COVID-19, после чего диагноз был подтвержден. При этом пациент страдал от сердечной недостаточности, гипертонии и болезни Альцгеймера.

Он прошел 13-дневную терапию, которая включала в себя лечение антивирусными препаратами, переливание плазмы и традиционную китайскую медицину. По итогам последнего теста на нуклеиновые кислоты, который применяется в Китае для подтверждения пневмонии, мужчина преклонного возраста и еще 80 пациентов были выписаны.

Таким образом, житель провинции Хубэй стал самым старым излеченным пациентом от коронавирусной инфекции на 8 марта. Он родился в 1920 году, а в феврале 2020-го ему исполнилось 100 лет.

В конце декабря 2019 года был зафиксирован первый случай вспышки коронавирусной инфекции нового типа SARS-CoV-2 в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Общее число заболевших в КНР составило 80 695 человек, умерло — 3097. По состоянию на 8 марта на лечении находятся в общей сложности еще 20 533 зараженных, из них 5264 — в тяжелом состоянии. По последним данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру зарегистрированы 105 427 человек с вызванным коронавирусом заболеванием COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания в рамках эпидемии сообщила 101 страна.

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