Жавший руку Трампу политик признался в контакте с больным коронавирусом

Глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп, выстапавший на одной сцене с президентом США Дональдом Трампом и пожимал главе государства руку, признался, что незадолго до этого контактировал с человеком, у которого впоследствии был обнаружен коронавирус. Об этом он рассказал каналу Fox News.

Конференция проходила 26-29 февраля в Форт-Вашингтоне (штат Мэриленд). Человек, у которого позже был подтвержден коронавирус, проходил проверку в Нью Джерси. По словам Шлаппа, его контакт с зараженным человеком был очень коротким. При этом он заверил, что этот человек быстро покинул мероприятие и не общался напрямую ни с Трампом, ни с вице-президентом Майком Пенсом.

Шлапп подчеркнул, что тщательно мыл руки во время мероприятия, а его супруга «каждую секунду» брызгала его ладони дезинфицирующим средством, пишет Washington Examiner. Политик также заявил, что видел, как Трамп моет руки.

Издание напоминает, что жена Шлаппа Мерседес до недавних пор работала в администрации Трампа и заведовала стратегическими коммуникациями Белого дома.

Сам президент США 7 марта на вопрос об опасениях по поводу возможного заражения сотрудников Белого дома заявил, что совершенно не обеспокоен.

О том, что на мероприятии присутствовал зараженный человек, стало известно ранее 8 марта.

3 марта Трамп перечислил свою зарплату за IV квартал 2019 года в министерство здравоохранения и социальных служб страны на борьбу с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Сумма пожертвования составила $100 тыс.

Ранее в этот день глава Белого дома объявил, что конгресс США готов выделить на борьбу с новым коронавирусом $8,5 млрд. Это на $6 млрд больше, чем запрашивала администрация президента.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения на 8 марта, по всему миру зарегистрировано свыше 105,5 тыс. заболевших COVID-19, скончались 3584 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.