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10 человек погибли в результате обрушения гостиницы в Китае

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lin Shanchuan
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Десять человек стали жертвами при обрушении гостиницы в китайском городе Цюаньчжоу. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление регионального министерства чрезвычайных ситуаций.

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Под завалами на месте происшествия были обнаружены 48 человек, десять из них погибли, остальных госпитализировали, пишет.

Отель обрушился вечером 7 марта. Там находились люди на карантине, связанном с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, пишет «Газета.ру». Вирус является возбудителем пневмонии COVID-19. С конца декабря 2019 года эпидемия распространилась из китайского города Уханя в более чем 100 странах мира.

В России к настоящему моменту в общей сложности зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два случая — у граждан КНР, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, 1 — у гражданина Италии.

Из европейских стран наиболее остро ситуация обстоит в Италии. Там по данным на 7 марта число зараженных коронавирусом составило 5,8 тыс., скончались 223 человека. В связи с эпидемией в некоторых северных регионах страны начали действовать ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижения внутри.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 8 марта по всему миру зарегистрировано 105 427 заболевших COVID-19, скончались 3583 пациента. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.

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