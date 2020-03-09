Президент Португалии отправился на карантин из-за коронавируса

Португальский президент Марсело Ребелу де Соуза отменил все мероприятия на две недели и отправился в добровольный карантин из-за распространения коронавируса в стране, сообщила 8 марта его пресс-служба.

«Президент республики, несмотря на отсутствие симптомов заражения вирусом, решил отменить всю свою публичную деятельность <... > на ближайшие две недели», — говорится в заявлении.

Отмечается, что это решение также коснется запланированных поездок за границу. Тем не менее 71-летний де Соуза намеревается работать из своей резиденции.

В офисе президента сообщили, что накануне он принял у себя группу учащихся из школы, которую впоследствии закрыли из-за обнаружения коронавируса у одного из учеников.

По последним данным, в стране 30 подтвержденных случаев заражения. Два первых случая были выявлены 2 марта.

Ранее в этот день стало известно, что у одного из посетителей конференции консервативных политических действий, в которой участвовал президент США Дональд Трамп, обнаружен коронавирус. С американским лидером он не встречался, однако жавший руку Трампу политик признался в контакте с зараженным.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всего о случаях заболевания сообщила 101 страна.