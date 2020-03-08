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Четыре страны были исключены из «черного списка» по коронавирусу

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Великобритания, США, Швейцария и Норвегия были исключены Роспотребнадзором из списка стран, после посещения которых необходим карантин. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает Ассоциация Туроператоров (АТОР) со ссылкой на оперативный штаб по коронавирусу Москвы.

Таким образом, в списке неблагополучных по коронавирусу стран остаются Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Испания, Германия и Франция. После их посещения необходимо соблюдать ряд карантинных требований, которые перечислены в указе мэра Москвы Сергея Собянина от 5 марта 2020 года.

Власти Санкт-Петербурга также заявляли об усилении мер безопасности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Более подробная информация, а также инструкции по борьбе с распространением коронавирусной инфекции были размещены 8 марта на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Ранее в этот же день стало известно о последствиях нарушения карантина в Москве и о том, что в России зафиксированы три новых случая заболевания коронавирусом. Помимо жительницы Калининградской области инфицированные находятся в Московской и Белгородской областях.

Таким образом, число зарегистрированных в России случаев заболевания выросло с 14 до 17. Ранее вирус диагностировали у двоих граждан КНР, одного гражданина Италии и 11 россиян.

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