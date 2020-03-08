Свернули с пути: бизнес сократил командировки за рубеж на 15%

С начала эпидемии СОVID-19 российские компании на 15% сократили количество зарубежных командировок. Об этом сказано в исследовании сервиса по бронированию билетов и гостиниц для деловых поездок Smartway. С документом ознакомились «Известия». В страны с наибольшим числом инфицированных — Китай и Италию — стали ездить в шесть раз меньше, в Германию и Испанию — вдвое. Если распространение заболевания не прекратится в ближайшее время, бизнес может понести огромные потери, отмечают эксперты.

Снижая обороты

Smartway проанализировал более 180 тыс. бронирований, сделанных с начала эпидемии, и выяснил, что российский бизнес сократил количество деловых поездок за рубеж на 15%. В числе клиентов сервиса — 2 тыс. крупных и средних организаций. Среди них «Додо Пицца», Forbes, «Синема Парк», Модульбанк, Gett и другие.

В КНР и Италию стали ездить в шесть раз реже, в Германию и Испанию — в два раза. Более 70% билетов в Китай, купленных до середины декабря 2019-го по возвратным тарифам, были сданы. В целом по азиатскому региону количество бронирований снизилось в 2,5 раза. Число же поездок по России значительно не изменилось , говорится в исследовании.

Тенденцию подтвердили в деловых ассоциациях России. В пресс-службе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) уточнили, что количество командировок сокращается прежде всего из-за отмены или переноса массовых мероприятий — форумов, выставок, бизнес-миссий. Например, были отменены Международная выставка недвижимости MIPIM, Женевский автосалон, Mobile World Congress в Барселоне.

ку1 На площадке Женевского автосалона Фото: REUTERS/Pierre Albouy

Член совета московского городского отделения «Опоры России» Наталья Толстая отметила, что некоторые компании отменили любые поездки сотрудников за рубеж. В частности, это касается представительств западных корпораций.

— Остальные компании ограничили командировки в страны с очевидно плохой обстановкой — в Китай, Италию, Германию, –– добавила она.

Например, в пресс-службе «Алросы» отметили, что все запланированные ранее на март-апрель командировки в Китай отменены. На КНР, включая Гонконг, приходится примерно 4% выручки компании. Страна занимает шестое место в структуре продаж «Алросы».

— Командировки в страны Европы и Северной Америки пока остаются в силе. Но, учитывая развитие ситуации, мы допускаем, что их тоже придется отменить или перенести, –– добавили в компании.

Из-за эпидемии коронавируса «Алроса» изменила и свои стандартные бизнес-процессы. Так, из-за переноса с марта на вторую половину мая крупной ювелирной выставки в Гонконге, на которой компания ежегодно продает свои алмазы и бриллианты, пришлось перевести аукционы и тендеры в другие локации.

ку3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В пресс-службе РЖД сказали «Известиям», что ограничили зарубежные командировки работников до стабилизации эпидемиологической ситуации. А в «Северстали» выпустили внутренний приказ, который запрещает деловые поездки в страны и регионы с подтвержденным распространением заболевания — Китай, Гонконг, Макао, Тайвань, Вьетнам, Южная Корея, Сингапур, Иран, Италия и другие. Сотрудникам, которые недавно посетили эти территории, рекомендовано в течение двух недель работать дистанционно, добавили в компании. Там также отметили, что сформировали специальную комиссию, которая отслеживает возможное распространение коронавируса среди сотрудников, а в офисе регулярно проводится дезинфекция и применяются рециркуляторы воздуха.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также запретил сотрудникам командировки в КНР, отметил его представитель.

— Для распространения в трудовых коллективах разработаны информационные материалы и специальные памятки по соблюдению правил гигиены при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ, — пояснил он.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова сказала «Известиям», что «для одной из крупнейших международных авиакомпаний решение об ограничении зарубежных командировок сотрудников было бы абсурдным».

Вирусные последствия

Пока отмена командировок не сильно бьет по бизнесу, поскольку контракты можно подписывать без личных встреч — в онлайн-режиме, считают в РСПП.

–– Но на будущих деловых проектах это может отразиться негативно. Есть риск, что дальнейшее распространение СОVID-19 будет сдерживать заключение новых контрактов, –– отметили в РСПП.

Большинство опрошенных во время исследования Smartway компаний полагают, что несостоявшиеся командировки заменять общением в скайпе или по телефону нежелательно.

ку2 Фото: Global Look Press/Ben Weller/AFLO

–– Компании стараются переносить поездки на будущее. Мы ожидаем восстановления спроса ближе к осени, ведь надо будет провести все отмененные встречи в короткий срок, –– пояснил «Известиям» основатель и генеральный директор Smartway Максим Яремко.

Однако есть игроки, которые несут большие потери уже сейчас, отметила Наталья Толстая. Речь идет об event-агентствах, которые организовывают корпоративные выезды, обучение за рубежом. Суммарно отрасль может понести убытки в сотни миллионов рублей , уточнила эксперт.

В сложном положении оказалась и российская туристическая сфера. Как ранее писали «Известия», отрасль может потерять около 100 млрд рублей.