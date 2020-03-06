Вирус паники: российская валюта может подешеветь до 72 руб./$

Национальная валюта может подешеветь до 72 руб./$ в случае быстрого распространения COVID-2019 и значительного негативного влияния на глобальную экономику, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Но еще остается возможность возвращения на уровень 65 руб./$, — правда для этого необходимо, чтобы Россия договорилась с ОПЕК о сокращении добычи нефти. Паника на фондовых рынках продолжается, и инвесторы сбрасывают активы развивающихся стран, индексы стремительно идут вниз. Экстренное снижение ставки ФРС не остановило падения — инвесторы ждут новых стимулирующих экономику решений от всех ведущих центробанков, включая российский.

Жертвы вируса

В пятницу рубль дешевел до минимума с января 2019 года. За доллар на Московской бирже инвесторы в ходе торгов давали более 68 рублей, за евро — более 77 рублей.

Российская национальная валюта падала в цене на фоне распродажи на фондовых площадках и дешевеющей нефти. К середине дня 6 марта индексы Франции, Германии и Италии теряли по 3,5-4%. Индекс Московской биржи — около 5%, РТС — более 6%. Америка тоже открылась в минусе — в начале торгов индексы снизились примерно на 3%.

Рубль слабеет из-за мирового тренда на сокращение рисковых активов, объяснил главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов . По его словам, за последние годы российская экономика адаптировалась к резкому изменению внешних условий. Бюджетное правило снизило зависимость от цен на нефть, а золотовалютные резервы, низкий внешний долг, профицит бюджета и текущего счета поддерживают устойчивость финансовой системы.

Но быстрое распространение коронавируса уже оказало влияние на самые разные секторы мировой экономики, и не в последнюю очередь — на развивающиеся рынки. С начала года индекс МосБиржи снизился на 11%, а бразильский Bovespa — на 12%.

Справка «Известий» Число инфицированных COVID-2019 во всем мире уже перевалило за 100 тыс человек. Москва ввела режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Все, кто пребывает из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, США, Норвегии, Великобритании и Швейцарии, обязаны самоизолироваться на две недели.

Эпидемия COVID-2019 вызвала снижение цен на нефть и другие сырьевые товары. Китай занимает второе место в мире по потреблению черного золота, но из-за эпидемии многие предприятия так и не заработали на полную мощность, и спрос на сырье снизился.

Эксперты оценивают потери в потреблении нефти в 1-4 млн баррелей в день только по КНР, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Альфа-Банка Борис Красноженов. На цены также давит отсутствие согласия в ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которого пока достичь не удалось, добавил он.

В пятницу цена Brent упала до минимума с июля 2017 года — $47,6 за баррель, а с начала года нефть потеряла уже четверть стоимости.

3 марта Федеральная резервная система США на экстренном заседании снизила ставку сразу на 0,5 п.п. до 1-1,25%. В заявлении американский центробанк подчеркнул, что коронавирус становится всё большим риском для экономической активности. Однако, хотя заседание было внеплановым, рынки заранее заложили возможность такой меры в цены. Снижение ставки не смогло остановить панику, и очень скоро рост фондовых индексов сменился падением.

Не до рисков

На рынке продолжают преобладать безрисковые настроения, отмечают аналитики Росбанка. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые в истории опустилась ниже 0,8% годовых. Госбумаги США считаются защитным активом, который инвесторы покупают во время турбулентности. Чем выше на них спрос, тем ниже доходность.

Ещё один защитный актив — золото — с начала января подорожало на 11%. В пятницу тройская унция стоила $1687,7.

Новых мер поддержки экономики инвесторы ждут от ЕЦБ, который проведёт заседание по ставке в следующий четверг, рассказал ведущий аналитик «Открытие — Research» Алексей Тихонов. Однако если у ФРС ещё есть потенциал для снижения ставки, то у ЕЦБ этот показатель уже давно составляет 0%.

Доллар_2 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев

Банк России на мартовском заседании может уменьшить ключевую ставку на 0,25 п.п. (сейчас она составляет 6%), полагает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. По его мнению, есть вероятность и повторного снижения Федрезервом до 0,25-0,5%. Если эпидемию не получится быстро взять под контроль и число заболевших в США будет расти, нельзя исключать более агрессивных мер , добавил Антон Покатович, — введения нулевой ставки и программ количественного смягчения.

Сейчас уже никто не надеется на то, что эпидемия закончится в I квартале — хотя ещё пару недель назад таких прогнозов было большинство.

— Мы ожидаем, что ситуация будет оказывать негативное влияние еще несколько месяцев и затем во втором полугодии улучшится, — сказал Кирилл Соколов из Совкомбанка.

На данный момент вспышка сильнее всего ударила по туризму и культурно-развлекательному сектору, но также от сбоев в цепочках поставок страдают высокотехнологичные компании, отмечают аналитики Moody’s.

Более 10% экспорта ЕС приходится на Китай, говорится в исследовании агентства Fitch. Сильнее всего в случае замедления роста китайского экономики пострадает Германия — у нее эта доля превышает 17%. Если экономический шок затронет лишь на 10% ВВП еврозоны, это будет означать стагнацию уже в первом полугодии и возможность технической рецессии, отмечают аналитики Deutsche Bank.

Курс рубля зависит от того, удастся ли членам ОПЕК+ договориться о снижении добычи нефти , отметил аналитик «Финама» Сергей Дроздов. По его оценке, пока ещё у российской валюты есть шансы вернуть утраченное, но она может не устоять, и просесть до уровня 69 руб./$.