СМИ сообщили о первых случаях коронавируса в Португалии

Два первых случая заражения новым видом коронавируса COVID-19 зарегистрированы в Португалии. Об этом сообщает в понедельник, 2 марта, корреспондент телерадиокомпании RTP и еженедельник Sabado.

В сообщении RTP говорится, что информация о случаях заражения появилась в 10:00 по местному времени (13:00 мск). Инфицированные — двое мужчин в Порту. Один из них вернулся из Италии, другой — из Испании.

Отмечается, что 20 жителей муниципалитета Повуа-ди-Варзин, находящегося в составе Порту, помещены на домашний карантин.

Издание Sabado уточняет, что один из заразившихся — врач одной из португальских больниц. Другой заболевший ездил работать в Испанию. Оба госпитализированы в Порту.

Общее число зараженных коронавирусом во всем мире ко 2 марта составило более 89 083 человек, выздоровели 45 163. В результате болезни погибли 3057 человек.