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Более 20 человек остались под завалами гостиницы в Китае

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Фото: REUTERS/cnsphoto
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Спасатели продолжают поиск как минимум 23 человек под завалами гостиницы, рухнувшей в восточной провинции Китая Фуцзянь. Об этом 8 марта сообщает портал International Business Times.

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Инцидент произошел вечером в субботу, 7 марта. В здании проживали около 80 человек, 58 из них находились на карантине из-за коронавируса. Под завалами на месте происшествия были обнаружены 48 человек, десять из них погибли, остальных госпитализировали

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Самые тяжелые ситуации с распространением вируса зафиксированы в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

Согласно данным газеты South China Morning Post, по состоянию на утро 9 марта во всем мире зафиксировано более 109 тыс. случаев инфицирования, из них 80,7 тыс. в Китае. Погибли за все время 3806 человек, причем 3119 — на территории КНР.

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