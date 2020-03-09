Более 20 человек остались под завалами гостиницы в Китае

Спасатели продолжают поиск как минимум 23 человек под завалами гостиницы, рухнувшей в восточной провинции Китая Фуцзянь. Об этом 8 марта сообщает портал International Business Times.

Инцидент произошел вечером в субботу, 7 марта. В здании проживали около 80 человек, 58 из них находились на карантине из-за коронавируса. Под завалами на месте происшествия были обнаружены 48 человек, десять из них погибли, остальных госпитализировали

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Самые тяжелые ситуации с распространением вируса зафиксированы в Китае, Иране, Южной Корее и Италии.

Согласно данным газеты South China Morning Post, по состоянию на утро 9 марта во всем мире зафиксировано более 109 тыс. случаев инфицирования, из них 80,7 тыс. в Китае. Погибли за все время 3806 человек, причем 3119 — на территории КНР.