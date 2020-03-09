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Более 50 соцработников погибли в Китае из-за работы во время эпидемии

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Фото: ТАСС/Роман Баландин
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По меньшей мере 53 социальных работника погибли в Китае при исполнении служебных обязанностей во время эпидемии коронавируса, заявил 9 марта представитель министерства гражданской администрации Чэнь Юэлян.

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Данные представлены по состоянию на 8 марта. По словам чиновника, 92,5% погибших были членами Коммунистической партии Китая. Социальные работники, как правило, оказывают базовые социальные услуги жилым районам, уточняет «РИА Новости».

Накануне стало известно, что в Китае столетний пациент излечился от коронавируса, при этом пациент страдал от сердечной недостаточности, гипертонии и болезни Альцгеймера. Таким образом, житель провинции Хубэй стал самым старым выздоровевшим от болезни.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане.

Согласно данным газеты South China Morning Post, по состоянию на утро 9 марта во всем мире зафиксировано более 109 тыс. случаев инфицирования, из них 80,7 тыс. в Китае. Погибли за все время 3806 человек, причем 3119 — на территории КНР.

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