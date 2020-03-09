Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3119

Количество зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на 22 и достигло 3119, всего заболевших в стране 80 735, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

За это время выписаны из больниц 1535 пациентов, тем не менее еще 5111 человек находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, по данным газеты South China Morning Post, за пределами материкового Китая выявлено 27 711 случаев инфицирования, погибли в общей сложности 671 человек.

Накануне стало известно, что в Китае столетний пациент излечился от коронавируса, при этом пациент страдал от сердечной недостаточности, гипертонии и болезни Альцгеймера. Таким образом, житель провинции Хубэй стал самым старым выздоровевшим от болезни.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа заболевших.

Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше.