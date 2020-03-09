Эпидемиолог назвал сроки окончания распространения SARS-CoV-2 в мире

Коронавирусная инфекция продолжит распространяться по всему миру как минимум до июня, заявил китайский эпидемиолог Чжун Наньшань. Об этом сообщает South China Morning Post в понедельник, 9 марта.

Он подчеркнул, что необходимо переключить внимание не на сдерживание заболеваний в КНР, а на предотвращение случаев переноса инфекции иностранцами, особенно в провинции Гуандун, которая является крупным международным туристическим центром.

«Необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, которые затронула эпидемия», — сказал эпидемиолог.

Также он подчеркнул, что районам, которые серьезно пострадали от COVID-19, в частности провинции Гуандун, возможно, необходимо отправить защитное снаряжение, тестовые наборы и пр., чтобы контролировать поток приезжих.

Ранее в понедельник сообщалось, что количество зафиксированных случаев смерти от вызванной коронавирусом пневмонии в Китае увеличилось за сутки на 22 и достигло 3119, всего заболевших в стране 80 735.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухане. Инфекция редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа заболевших.

Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше.