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Эксперты МЭА отметили влияние коронавируса на спрос на нефть

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/May James
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Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) ожидают падения спроса на нефть в мире в 2020 году из-за коронавируса. Спад спроса прогнозируется впервые с 2009 года, следует из отчета «Нефть-2020», опубликованного в понедельник, 9 марта, на сайте агентства.

В 2020 году спрос на нефть снизится на 90 тыс. баррелей в сутки. «В базовом прогнозе МЭА спрос в этом году снизится впервые с 2009 года из-за значительного сокращения потребления нефти в Китае и серьезных сбоев в туристической сфере и торговле», — сказано в сообщении. Во втором полугодии он снова будет близок к прежним значениям, полагают эксперты.

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Как отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бирол, именно на Китай в прошлом году приходилось более 80% роста мирового спроса на нефть.

В более пессимистическом прогнозе агентства спрос на нефть падает на 730 тыс. баррелей в день в 2020 году. В более оптимистичном спрос растет на 480 тыс. баррелей день.

В среднесрочном прогнозе МЭА в период между 2019 и 2025 годами мировой спрос на нефть будет расти со среднегодовым темпом чуть ниже 1 млн баррелей ежедневно.

Коммерческие запасы нефти стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в январе 2020 года вновь превысили средний за пять лет уровень, на который в своем соглашении о сокращении добычи ориентируются страны ОПЕК+. Он вырос на 27,8 млн баррелей, до 2,93 млрд баррелей, что на 2,9 млн баррелей выше пятилетней нормы, отмечается в отчете агентства.

Ранее в понедельник в ходе торгов на международных биржах 9 марта цена нефти марки Brent с поставкой на апрель опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI достигла отметки в $27,9 за баррель.

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