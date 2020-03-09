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В Минске назвали обвал цен на нефть возможностью договориться с Москвой

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Минск рассматривает падение мировых цен на нефть как дополнительную возможность заключить договор с Москвой по поставкам сырья в республику. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 9 марта.

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«Это (падение цен на нефть. — Ред.) сегодня [дает Белоруссии] дополнительные возможности договориться с Российской Федерацией. Потому что ситуация, которая есть сегодня, значительно отличается от ситуации в декабре или январе», — цитирует его БелТА.

В то же время, добавил Румас, ситуация на мировом рынке равным образом влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками сырья.

Оценивать обвал цен белорусский премьер не стал. Решение российского Минфина продавать валюту он назвал неординарным, объяснив, что сделать выводы можно будет только через несколько дней. Нацбанк Белоруссии «исходя из этого будет выстраивать свою стратегию».

Минск и Москва не смогли договориться об условиях поставок нефти, поэтому с 3 января Россия прекратила ее подачу. В «Транснефти» заявляли, что с 1 января российская монополия не получила от компаний РФ заявок на поставки нефти на НПЗ Белоруссии, при этом топливо идет транзитом через страну без ограничений.

В январе вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой рассказал о схеме альтернативных поставок нефти, согласно которой Минск рассматривает импорт из Польши, Украины, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сначала говорил о готовности приобретать сырье у других стран, а позднее заявил, что Минск все-таки продолжит покупать нефть у России.

Утром 9 марта после распада сделки ОПЕК+ цена нефти марки Brent с поставкой в апреле рухнула почти на треть, до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года, отмечает Reuters.

На фоне этого российская валюта упала до 75 рублей за 1$ и 86 рублей за 1€. Стоимость биткоина упала почти на 10%, а цены на золото поднялись до максимума с 2012 года, составив $1700 за унцию.

В этот же день ЦБ РФ принял решение приостановить покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила на 30 дней.

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