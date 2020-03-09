Минфин заверил в наличии средств ФНБ для сохранения финансовой стабильности

Ликвидных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, говорится на сайте Минфина в понедельник, 9 марта.

«По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей ($150,1 млрд США), или 9,2% ВВП», — отмечается на сайте ведомства. Указанных средств хватит для покрытия выпадающих доходов бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6–10 лет, добавили в ведомстве.

Наличие средств в ФНБ гарантирует исполнение всех обязательств государства и сохранение макроэкономической и финансовой стабильности.

Утром 9 марта в ходе торгов на международных биржах 9 марта цена нефти марки Brent с поставкой в апреле побила прежний минимум и опустилась до $31,38 за баррель. Нефть WTI также продолжила падение и достигла отметки в $27,9 за баррель. На этом фоне российская валюта упала до 73 рублей за $1.

Обвал цен на нефть связан с непродлением сделки ОПЕК+ о сокращении добычи углеводородов и заявлениями Саудовской Аравии о планах увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки, снизить цены на нефть, а также вывести на рынок запасы.

В этот же день Банк России приостановил покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.