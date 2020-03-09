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Курс доллара превысил 73 рубля на международных торгах

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Фото: TASS/Zuma
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Курс доллара к рублю на международном рынке достигал отметки в 73,47 рубля, а евро поднимался до 83,77 рубля, сообщает в понедельник, 9 марта, «РИА Новости».

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Отмечается, что доллар обновил максимум марта 2016 года, евро — февраля того же года.

В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ нефть российской марки Brent подешевела почти на треть, до $31,43 за баррель, что стало минимумом с 2016 года. После этого курс доллара поднялся выше 72 рублей, а евро подорожал до 82 рублей.

6 марта по итогам переговоров стран — участниц сделки ОПЕК+, предполагающей сокращение добычи нефти, стороны не смогли согласовать новые параметры договора и не продлили текущее соглашение. В итоге с 1 апреля все обязательства участников по урегулированию добычи отменяются.

В свою очередь, американский эксперт заявил, что Саудовская Аравия может вытеснить с рынка нефти многих производителей, включая США, после распада сделки ОПЕК+.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти было подписано в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

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