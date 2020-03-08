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«Роснефть» объяснила вред соглашений ОПЕК+ для России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил, что соглашение ОПЕК+ лишено смысла для России из-за замещения на рынке дешевой нефти дорогой американской.

По его словам, уступая собственные рынки, страна лишается дешевой арабской и российской нефти для того, чтобы расчистить место для более дорогостоящей американской продукции, а также обеспечить эффективность ее добычи. Таким образом, соглашение не влияет на рынок, так как объем предложения не меняется.

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«Конечно, даже в текущих условиях можно было бы достигнуть какого-то соглашения с партнерами. Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским... Просто наши объемы замещаются объемами конкурентов. Это мазохизм», — заявил он в беседе «РИА Новости» в воскресенье, 8 марта.

Представитель «Роснефти» подчеркнул, что на первом этапе соглашение ОПЕК+ сыграло свою роль как психологический фактор, однако реальное содержание сделки состоит в том, что все объемы нефти, которые «выбывали» из-за неоднократного продления соглашений, полностью замещались на мировом рынке американской сланцевой нефтью.

При этом Леонтьев заметил, что есть и другие страны помимо США, которые находятся вне соглашения ОПЕК+ и готовы наращивать добычу.

Первое заседание по снижению нефтедобычи состоялось 4 марта, на котором стороны не пришли к соглашению. Предлагалось сократить добычу до 1,5 млн баррелей в сутки, однако Россия и Казахстан данную идею не поддержали.

6 марта переговоры стран ОПЕК+ продолжились. В частности, на них обсуждались варианты дополнительного сокращения добычи нефти на фоне вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Позже в СМИ появились сообщения о том, что переговоры министров провалились.

В этот же день министр энергетики России Александр Новак объявил о продолжении сотрудничества России и ОПЕК в рамках хартии, подписанной 24 странами ОПЕК+ на встрече в Вене в июле 2019 года.

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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