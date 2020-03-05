Новак объяснил свой уход с заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак объяснил, почему покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоялось в Вене 4 марта.

Он подтвердил догадки журналистов о том, что его отъезд был плановым, а также о том, что он присоединится к переговорам альянса в пятницу, 6 марта, пишет «РИА Новости».

Новак является сопредседателем комитета. После его отъезда в среду заседание продолжилось. По данным СМИ, на встрече обсуждались варианты дополнительного сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5 млн баррелей в сутки, которые могут быть введены из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2.

По итогу заседания сторонам так и не удалось прийти к соглашению, так как Россия и Казахстан не поддержали предлагаемую идею сокращения, сообщает ТАСС.

По словам одного из членов комитета, министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдулазиза бен Сальмана, в обсуждаемом вопросе сохраняется интрига, но переговоры прошли на высоком уровне. Участники из Кувейта, ОАЭ, Венесуэлы и Казахстана комментировать итоги заседания отказались.

После встречи мировые цены на нефть начали колебаться. Так, после ухода Новака котировки резко перешли к снижению. 5 марта на бирже ICE в Лондоне цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае опустилась на 0,35% — до $51,68 за баррель, пишет «Газета.ру». При этом нефть марки WTI подорожала до $47,25 за баррель, на 0,15%.

Эксперты в беседе с «Известиями» предположили, что на встрече 6 марта стороны договорятся о дополнительном сокращении добычи, но на другой объем. На новых условиях, вероятно, Россия поддержит снижение. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский полагает, что в вопросе согласования сокращения Москву сдерживает «фактор США».

Соглашение ОПЕК и стран, не входящих в организацию ОПЕК+, о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.