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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Об этом в среду, 4 марта, сообщает корреспондент «РИА Новости».

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Как рассказал источник агентства, само заседание комитета всё еще продолжается.

По словам еще одного собеседника, на встрече в данный момент обсуждаются варианты дополнительного сокращения добычи нефти на величину вплоть до 1,5 млн баррелей в сутки. Эти ограничения могут быть введены из-за вспышки коронавируса, который распространяется по миру.

Кроме того, отмечается, что Новак вернется в Вену лишь 6 марта на заседание непосредственно всех участников ОПЕК+.

Ранее, 2 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин провел совещание с министрами по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом перед ОПЕК+.

До этого Путин заявил, что последняя неделя февраля стала худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. В то же время он отметил, что текущая стоимость сырья является приемлемой.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с 2017 года. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.

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