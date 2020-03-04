Саудовская Аравия сохранила интригу своей рекомендации к ОПЕК+

Член мониторингового комитета стран-участниц ОПЕК+ (JMMC) министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бен Сальман заявил о сохранении интриги в вопросах обсуждения сокращения добычи нефти. Об этом он рассказал журналистам вечером в среду на заседании в Вене, 4 марта.

Глава саудовского ведомства отметил высокий уровень переговоров, на которых Сальман дал хорошие рекомендации на совещании членов комитета. Участники JMMC из Кувейта, ОАЭ, Венесуэлы и Казахстана отказали комментировать итоги заседания после выхода из здания, где проходило собрание.

Ранее сообщалось, что на встрече членов рабочей группы министров обсуждались вопросы дополнительные ограничения по сокращению добычи нефти с показателем до 1,5 млн баррелей в сутки, которые были приняты из-за распространяющейся вспышки вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Соответствующую информацию подтвердили источники агентства «РИА Новости».

Также «Интерфакс» сообщал, что мониторинговый комитет еще не сделал официального заявления об итогах заседания ОПЕК+.

В этот же день стало известно, что министр энергетики России Александр Новак покинул встречу директивного органа до его окончания. В начале февраля глава российского ведомства рассказал о наблюдении за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки.

Соглашение ОПЕК и стран не входящих в организацию ОПЕК+ о сокращении добычи нефти начало свою работу в 2017 году. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.