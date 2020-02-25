Песков прокомментировал разногласия РФ и Саудовской Аравии по ОПЕК+

Конкретные решения в рамках соглашения ОПЕК+ пока не принимались. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 февраля прокомментировал информацию американских СМИ о том, что сделка ОПЕК+ находится под угрозой из-за разногласий РФ и Саудовской Аравии.

«Здесь пока нет новостей, работа с нашими партнерами продолжается. Решений пока не принималось», — заявил он.

3 февраля президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, во время которого обсудили текущую ситуацию на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон была подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате ОПЕК+ по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с 2017 года. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.