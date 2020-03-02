Путин провел совещание с министрами по ситуации с экономикой на фоне коронавируса

Совещание президента РФ Владимира Путина с министрами по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом было проведено перед контактами ОПЕК+. Об этом в понедельник, 2 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это совещание не имело своей целью принять какое-то конкретное решение. Вы знаете, что по сокращению в рамках ОПЕК+ будут контакты в середине недели. И как раз перед этими контактами была встреча, чтобы сверить часы, обменяться мнениями по поводу того, какое влияние оказывает коронавирус», — подчеркнул пресс-секретарь.

Кроме того, Песков отказался оглашать выводы, к которым пришли на встрече, и подчеркнул, что эта ситуация не будет обсуждаться с генсеком ОПЕК и королем или наследным принцем Саудовской Аравии.

Накануне Путин в рамках совещания с министрами по ситуации с нефтью на фоне распространения коронавируса рассказал, что последняя неделя февраля стала худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. В то же время он отметил, что текущая стоимость сырья является приемлемой.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент, помимо Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

18 февраля Министерство экономического развития РФ начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса COVID-2019 на экономику страны.

По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с 2017 года. До конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. В I квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 млн баррелей.