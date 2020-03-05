Эксперты спрогнозировали итоги встречи ОПЕК+ в Вене

По итогам встречи стран — участниц ОПЕК+ в Вене, которая завершится 6 марта, стоит ожидать дополнительного сокращения добычи, однако, возможно, будет скорректирован объем снижения, и тогда Россия в итоге присоединится к решению для поддержания уровня цен. Об этом «Известиям» рассказали опрошенные эксперты.

«Фактор США, вероятно, останавливает РФ в вопросе согласования дополнительных ограничений. Складывается ощущение, что у российских представителей энергетического сектора есть понимание: не стоит дальше уступать рынок американским добытчикам», — предположил ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, добавив также, что Россия таким образом может бороться за лучшие условия от ОПЕК+.

О том, что РФ все-таки присоединится к общему решению ОПЕК+, заявил и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом у Москвы много причин не связывать себя серьезными обязательствами с картелем, чтобы не терять свою долю рынка в пользу компаний из США, которые, несмотря на падение рыночных цен, наращивают активность, отметил эксперт.

Кроме того, по мнению Капустянского, если же ОПЕК+ все-таки не примет дополнительных мер поддержки цен, такое решение может спровоцировать обвал котировок на нефтяном рынке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Излишнее в ОПЕК: чем закончится встреча стран — участниц организации в Вене