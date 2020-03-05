Излишнее в ОПЕК: чем закончится встреча стран-участниц организации в Вене
На очередной встрече ОПЕК+ в Вене, которая завершится 6 марта, с высокой долей вероятности будет принято решение о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне распространения коронавируса. В среду состоялось заседание мониторингового комитета, однако глава Минэнерго России Александр Новак покинул его, не дожидаясь окончания, что спровоцировало падение цен на нефть. По данным источника «Известий», знакомого с позицией российской делегации, РФ не поддержала идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн баррелей. Москва, скорее всего, добивается более скромных объемов снижения, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Если же Россия вообще откажется от него, это приведет к расколу ОПЕК+.
Антивирусный акцент
Встреча стран ОПЕК+ проходит в условиях усиленных мер безопасности, предпринятых организацией из-за коронавируса. Он уже добрался до Вены, и для снижения рисков работники Красного Креста на входе в зал заседаний мониторингового комитета измеряли делегатам температуру тела. Списки участников были урезаны, а журналистов не допустили в здание.
Перед началом заседания министерского мониторингового комитета 4 марта Александр Новак провел встречу с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. В шутку они обменялись приветствиями ногами — альтернатива рукопожатию на фоне распространения инфекции.
В фокусе внимания нефтяного рынка в ближайшие два дня будет лишь один вопрос — примут ли страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене решение о дополнительном сокращении объёмов добычи черного золота — как механизм поддержания цен на фоне эпидемии коронавируса.
В среду вечером министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании обсудил варианты дополнительного снижения добычи. Речь шла об увеличении квоты еще на 1,5 млн баррелей в сутки на II квартал 2020-го. Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание комитета до его официального завершения. Цена нефти Brent, которая на протяжении всего дня на торгах в Лондоне незначительно росла на ожиданиях от встречи ОПЕК+, в итоге по состоянию на 21:40 мск среды снизилась на 0,7% — до $51,5.
Окончательное решение ОПЕК+ должна вынести 6 марта по итогам двухдневного заседания организации. Мониторинговый комитет, по словам министра энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, подготовил рекомендацию, детали которой будут обсуждаться в четверг.
Встреча 4 марта завершилась без консенсуса. По данным источника «Известий», знакомого с позицией российской делегации, РФ не поддержала идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн баррелей. Александр Новак представит позицию Москвы 6 марта на министерской встрече ОПЕК+.
Между странами объединения явно усилились противоречия в оценке проблем на энергетических рынках, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
— Соответственно, различается и видение дальнейших действий, которые необходимо предпринять для стабилизации цен, — отметил эксперт. — ОПЕК во главе с Саудовской Аравией полагает, что необходимо сократить добычу, ведь прогнозный спрос снижается. А Россия, по всей видимости, не намеревается идти на это, так как, с одной стороны, нынешние проблемы носят временный характер и спрос будет увеличиваться, а, с другой, ситуация в нашей нефтяной отрасли остается стабильной и при действующих ценах.
Александр Новак прибывает на встречу ОПЕК
По мнению Александра Фролова, если РФ не присоединится к сокращению, это приведёт к расколу ОПЕК+, но наша страна отвоюет новые рынки сбыта. Кроме того, возможно, Москва добивается более скромного сокращения — на уровне 200–300 тыс. баррелей в сутки, добавил эксперт.
С начала года стоимость черного золота упала на 20% из-за страха инвесторов перед распространением коронавируса и ожиданиями снижения спроса на сырье.
Ранее объединенный технический комитет группы (JTC) после заседания 3 марта предложил дополнительное сокращение добычи в объеме от 600 тыс. до 1 млн баррелей в сутки во II квартале. При этом он сохранил рекомендацию продлить действующую сделку, по условиям которой страны ОПЕК+ до конца 2020 года сокращают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.
1 марта президент Владимир Путин провел совещание с руководством макроэкономического блока правительства, ЦБ и нефтегазовыми компаниями, на котором обсудили возможные варианты действий при падении цен на нефть ниже отметки $50 за баррель Brent. С одной стороны, была отмечена важность механизма ОПЕК+, с другой — президент подчеркнул, что «для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым». Он напомнил, что в рамках макроэкономической политики РФ в этом году за базовый уровень взята стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель.
Нужно ли урезать
Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что по итогам встречи в Вене стоит ожидать дополнительного сокращения добычи. Но возможно, будет скорректирован объем снижения, и тогда Россия в итоге присоединится к решению для поддержания уровня цен.
— Фактор США, вероятно, останавливает РФ в вопросе согласования дополнительных ограничений, — полагает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Складывается ощущение, что у российских представителей энергетического сектора есть понимание: не стоит дальше уступать рынок американским добытчикам. Или же это торг, чтобы получить лучшие условия от ОПЕК+.
О том, что Россия, скорее всего, все-таки присоединится к общему решению ОПЕК+, говорит и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом у Москвы много причин не связывать себя серьезными обязательствами с картелем, чтобы не терять свою долю рынка в пользу компаний из США, которые, несмотря на падение рыночных цен, наращивают активность, отметил Геннадий Николаев. Ожидается, что американские сланцевики в 2020 году увеличат объемы добычи на 600 тыс. баррелей в сутки и еще на 200 тыс. — в 2021 году, тогда как уже заключенные соглашения ОПЕК подразумевают сокращение производства на 2,1 млн баррелей.
Эксперт полагает, что по итогам встречи в Вене основной объем сокращения придется на Саудовскую Аравию — страна может снизить буровую активность на 500 тыс. баррелей в сутки за счет сокращения экспорта нефти в КНР. А вот Россия, по его мнению, вполне может ограничиться 70-100 тыс. баррелей.
В краткосрочной перспективе такое решение способно оказать поддержку нефтяным котировкам: они могут укрепиться до отметки в $56 за баррель против сегодняшних $52. Потенциал дальнейшего роста цен пока ограничен состоянием китайской экономики.
Если же ОПЕК+ все-таки не примет дополнительных мер поддержки цен, такое решение может спровоцировать обвал котировок на нефтяном рынке. При этом падение начнется не сразу, а в момент очередной волны паники от распространения коронавируса. На этом фоне Brent может достигнуть отметки $44 за баррель, отметил Иван Капустянский.
Впрочем, шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что острота коронавирусной тематики, вероятнее всего, к маю-июню спадет и, возможно, что для ОПЕК+ стратегически правильно было бы «не прогибаться под ситуацию».
В крупнейших нефтяных компаниях на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.