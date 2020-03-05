Излишнее в ОПЕК: чем закончится встреча стран-участниц организации в Вене

На очередной встрече ОПЕК+ в Вене, которая завершится 6 марта, с высокой долей вероятности будет принято решение о дополнительном сокращении добычи нефти на фоне распространения коронавируса . В среду состоялось заседание мониторингового комитета, однако глава Минэнерго России Александр Новак покинул его, не дожидаясь окончания, что спровоцировало падение цен на нефть. По данным источника «Известий», знакомого с позицией российской делегации, РФ не поддержала идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн баррелей. Москва, скорее всего, добивается более скромных объемов снижения , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Если же Россия вообще откажется от него, это приведет к расколу ОПЕК+.

Антивирусный акцент

Встреча стран ОПЕК+ проходит в условиях усиленных мер безопасности, предпринятых организацией из-за коронавируса. Он уже добрался до Вены, и для снижения рисков работники Красного Креста на входе в зал заседаний мониторингового комитета измеряли делегатам температуру тела. Списки участников были урезаны, а журналистов не допустили в здание.

Перед началом заседания министерского мониторингового комитета 4 марта Александр Новак провел встречу с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. В шутку они обменялись приветствиями ногами — альтернатива рукопожатию на фоне распространения инфекции.

В фокусе внимания нефтяного рынка в ближайшие два дня будет лишь один вопрос — примут ли страны-участницы ОПЕК+ на встрече в Вене решение о дополнительном сокращении объёмов добычи черного золота — как механизм поддержания цен на фоне эпидемии коронавируса.

Э1 Фото: ТАСС/AP/Ronald Zak

В среду вечером министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании обсудил варианты дополнительного снижения добычи. Речь шла об увеличении квоты еще на 1,5 млн баррелей в сутки на II квартал 2020-го. Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание комитета до его официального завершения. Цена нефти Brent, которая на протяжении всего дня на торгах в Лондоне незначительно росла на ожиданиях от встречи ОПЕК+, в итоге по состоянию на 21:40 мск среды снизилась на 0,7% — до $51,5.

Окончательное решение ОПЕК+ должна вынести 6 марта по итогам двухдневного заседания организации. Мониторинговый комитет, по словам министра энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, подготовил рекомендацию, детали которой будут обсуждаться в четверг.

Встреча 4 марта завершилась без консенсуса. По данным источника «Известий», знакомого с позицией российской делегации, РФ не поддержала идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн баррелей. Александр Новак представит позицию Москвы 6 марта на министерской встрече ОПЕК+.

Между странами объединения явно усилились противоречия в оценке проблем на энергетических рынках, считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

— Соответственно, различается и видение дальнейших действий, которые необходимо предпринять для стабилизации цен, — отметил эксперт. — ОПЕК во главе с Саудовской Аравией полагает, что необходимо сократить добычу, ведь прогнозный спрос снижается. А Россия, по всей видимости, не намеревается идти на это, так как, с одной стороны, нынешние проблемы носят временный характер и спрос будет увеличиваться, а, с другой, ситуация в нашей нефтяной отрасли остается стабильной и при действующих ценах.

Э2 Александр Новак прибывает на встречу ОПЕК Фото: ТАСС/AP/Ronald Zak

По мнению Александра Фролова, если РФ не присоединится к сокращению, это приведёт к расколу ОПЕК+, но наша страна отвоюет новые рынки сбыта. Кроме того, возможно, Москва добивается более скромного сокращения — на уровне 200–300 тыс. баррелей в сутки, добавил эксперт.

С начала года стоимость черного золота упала на 20% из-за страха инвесторов перед распространением коронавируса и ожиданиями снижения спроса на сырье.

Ранее объединенный технический комитет группы (JTC) после заседания 3 марта предложил дополнительное сокращение добычи в объеме от 600 тыс. до 1 млн баррелей в сутки во II квартале. При этом он сохранил рекомендацию продлить действующую сделку, по условиям которой страны ОПЕК+ до конца 2020 года сокращают добычу на 1,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

1 марта президент Владимир Путин провел совещание с руководством макроэкономического блока правительства, ЦБ и нефтегазовыми компаниями, на котором обсудили возможные варианты действий при падении цен на нефть ниже отметки $50 за баррель Brent. С одной стороны, была отмечена важность механизма ОПЕК+, с другой — президент подчеркнул, что «для российского бюджета, для нашей экономики текущий уровень цен на нефть является приемлемым». Он напомнил, что в рамках макроэкономической политики РФ в этом году за базовый уровень взята стоимость нефти Brent в $42,4 за баррель.

Нужно ли урезать

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что по итогам встречи в Вене стоит ожидать дополнительного сокращения добычи. Но возможно, будет скорректирован объем снижения, и тогда Россия в итоге присоединится к решению для поддержания уровня цен.

— Фактор США, вероятно, останавливает РФ в вопросе согласования дополнительных ограничений, — полагает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. — Складывается ощущение, что у российских представителей энергетического сектора есть понимание: не стоит дальше уступать рынок американским добытчикам. Или же это торг, чтобы получить лучшие условия от ОПЕК+.

Э3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

О том, что Россия, скорее всего, все-таки присоединится к общему решению ОПЕК+, говорит и эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом у Москвы много причин не связывать себя серьезными обязательствами с картелем, чтобы не терять свою долю рынка в пользу компаний из США, которые, несмотря на падение рыночных цен, наращивают активность, отметил Геннадий Николаев. Ожидается, что американские сланцевики в 2020 году увеличат объемы добычи на 600 тыс. баррелей в сутки и еще на 200 тыс. — в 2021 году, тогда как уже заключенные соглашения ОПЕК подразумевают сокращение производства на 2,1 млн баррелей.

Эксперт полагает, что по итогам встречи в Вене основной объем сокращения придется на Саудовскую Аравию — страна может снизить буровую активность на 500 тыс. баррелей в сутки за счет сокращения экспорта нефти в КНР. А вот Россия, по его мнению, вполне может ограничиться 70-100 тыс. баррелей.

В краткосрочной перспективе такое решение способно оказать поддержку нефтяным котировкам: они могут укрепиться до отметки в $56 за баррель против сегодняшних $52. Потенциал дальнейшего роста цен пока ограничен состоянием китайской экономики.

Если же ОПЕК+ все-таки не примет дополнительных мер поддержки цен, такое решение может спровоцировать обвал котировок на нефтяном рынке. При этом падение начнется не сразу, а в момент очередной волны паники от распространения коронавируса. На этом фоне Brent может достигнуть отметки $44 за баррель, отметил Иван Капустянский.

Впрочем, шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев считает, что острота коронавирусной тематики, вероятнее всего, к маю-июню спадет и, возможно, что для ОПЕК+ стратегически правильно было бы «не прогибаться под ситуацию».

В крупнейших нефтяных компаниях на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.