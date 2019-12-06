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Минус на плюс: что принесут России новые договоренности ОПЕК+

В новых условиях РФ сможет выполнить сделку на 100%, считают эксперты
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Минус на плюс: что принесут России новые договоренности ОПЕК+
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2019-12-06 20:19:59
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Россия выиграет в результате новых договорённостей ОПЕК+, полагают опрошенные «Известиями» эксперты. 6 декабря страны-участницы сделки решили дополнительно снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. Общий размер сокращения в рамках соглашения стран-экспортёров достигнет 2,1 млн баррелей в сутки. России придется снизить добычу на 300 тыс. бочек ежедневно — это дополнительно 72 тыс. баррелей в сутки с января. При этом нашей стране разрешили исключить из статистики газовый конденсат. Аналитики полагают, что в этой ситуации Россия сможет выполнить условия сделки ОПЕК+ на 100%.

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Почти миллион

Ожидалось, что срок действия соглашения ОПЕК+ может быть продлён, однако этого не произошло. Участники сделки решили снизить добычу нефти в I квартале 2020 года ещё на 500 тыс. баррелей в сутки в рамках действующих договоренностей. Соглашение рассчитано на три месяца, начиная с 1 января. Между тем Саудовская Аравия заявила, что снизит производство еще на 400 тыс. бочек в сутки сверх квоты. В результате, общее сокращение добычи у стран ОПЕК+ достигнет 2,1 млн баррелей.

При этом Саудовская Аравия уже добывает гораздо меньше, чем должна по условиям сделки. Как отмечается в ноябрьском докладе ОПЕК, в октябре ее показатели составили в среднем 9,89 млн баррелей в сутки, при том, что, по условиям соглашения, она имеет право добывать до 10,3 млн.

ОПЕК
Флаги России и Саудовской Аравии

Флаги России и Саудовской Аравии

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Именно Эр-Рияд мог стать основным лоббистом решения о дополнительном снижении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

— Накануне компания Saudi Aramco объявила довольно высокую цену за свои акции (32 риала — $8,53 за штуку, в рамках первичного размещения на бирже, IPO. –– «Известия»), — пояснил он «Известиям». — Это означает, что инвесторы верят в нефтяной рынок, а для поддержания этой уверенности нужны дополнительные шаги со стороны экспортёров. Этим шагом, очевидно, и стало сегодняшнее дополнительное сокращение добычи. После первого размещения Saudi Aramco возможен также второй этап — на международном рынке. Поэтому, думаю, Саудовская Аравия будет и дальше поддерживать нефтяные цены.

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Антон Покатович отмечает, что не стоит рассчитывать на уход с рынка 900 тыс. баррелей в сутки уже с 1 января. Обычно у стран-экспортёров уходит пара месяцев, чтобы сократить добычу. Зато, по словам эксперта, государства, которые не полностью соблюдали условия сделки, к февралю, возможно, выйдут на 100-процентное выполнение соглашения.

Мировые рынки активно отреагировали на сообщения ОПЕК+. Котировки эталонного сорта Brent в первые полчаса после объявления итогов встречи поднялись более чем на 2% и закрепились выше $64 за баррель.

К концу года стоимость нефти будет находиться в пределах $64—$68 за баррель, а в 2020-м ценовой коридор может составить $65—$70 — то есть выше, чем во второй половине этого года, считает Антон Покатович.

Директор по консалтингу IHS Markit Максим Нечаев в свою очередь полагает, что сокращение добычи даст лишь краткосрочный стимул нефтяным ценам, скорее всего, на ближайшие несколько недель.

ОПЕК
НПЗ Saudi Aramco

НПЗ Saudi Aramco

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Дальше цена всё же может пойти вниз, потому что в следующем году ожидается лишь небольшой рост спроса — около 1 млн баррелей в сутки, в то время как предложение будет расти, в том числе за счёт увеличения добычи в США. Запасы нефти также продолжают увеличиваться, — сказал «Известиям» эксперт.

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Действующее соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+ было подписано 7 декабря прошлого года. Участники сделки обязались снизить производство сырья на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018-го. При этом на долю стран ОПЕК пришлось 812 тыс., а на не входящие в картель государства, в том числе Россию, — 383 тыс. баррелей в сутки.

Первоначально срок действия соглашения составлял полгода — с 1 января до конца июня 2019-го. По итогам летней встречи участников ОПЕК+ оно было продлено до конца марта 2020-го.

Без конденсата

Квота России на сокращение добычи нефти по итогам встречи увеличилась с прежних 228 тыс. баррелей в сутки до 300 тыс. При этом нашей стране разрешили исключить из статистики добычи газовый конденсат. Об этом в пятницу сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее он объяснял недовыполнение сделки РФ в осенние месяцы (в ноябре был достигнут показатель 85%) ростом добычи газового конденсата. Министр сообщал, что Россия готовит расчёты, исключающие конденсат из механизма определения квот в рамках соглашения ОПЕК+.

По словам Александра Новака, сейчас, без учёта конденсата, новый целевой уровень добычи нефти для РФ составляет 10,398 млн баррелей в сутки. Раньше он составлял 11,191 млн. Министр сообщил, что, если не учитывать конденсат, Россия в ноябре полностью выполнила сделку ОПЕК+, снизив добычу на 232 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК
Нефтедобыча
Фото: REUTERS/Nick Oxford
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При этом РФ всё равно придётся в декабре сократить 228 тыс. баррелей в сутки, но исключительно по нефти, отметил министр. Он добавил, что с января 2020 года Россия будет сокращать еще дополнительно 72 тыс. баррелей в сутки.

Эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачёв считает, что Россия выиграет от одновременного повышения квоты и исключения из расчетов газового конденсата. С ним согласен и Максим Нечаев. Во-первых, по его словам, квота на сокращение добычи увеличилась меньше, чем в целом у стран ОПЕК+. Если бы 500 тыс. баррелей в сутки разделили пропорционально уже существующим квотам, наша страна должна была получить дополнительное сокращение 100 тыс., а получила лишь 72 тыс. баррелей в сутки, пояснил Максим Нечаев.

Победой можно считать также исключение газового конденсата, его объёмы довольно велики. Особенно это будет полезно в будущем, потому что добыча конденсата в России станет расти высокими темпами. Думаю, с исключением конденсата Россия без особых проблем выйдет на 100-процентное выполнение сделки ОПЕК+, — считает Максим Нечаев.

В Минэнерго не смогли оперативно прокомментировать «Известиям» вопрос о сокращении добычи. Крупнейшие российские нефтяные компании также на момент публикации не ответили на запросы.

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