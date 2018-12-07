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Поделили добычу: ОПЕК+ пришел к компромиссу по квотам на нефть

Это позволит стабилизировать цены на уровне $60–70 за баррель
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Поделили добычу: ОПЕК+ пришел к компромиссу по квотам на нефть
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2018-12-07 19:51:00
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Страны-участницы ОПЕК+ пришли к компромиссу по поводу сокращения нефтедобычи в 2019 году. Сам картель возьмет на себя обязательство снизить добычу на 800 тыс. баррелей в сутки. А страны, не входящие в него, в том числе и Россия, — на 400 тыс. Общее сокращение в 1,2 млн баррелей в сутки — чуть выше ожиданий рынка. Завершившийся в пятницу саммит ОПЕК+ стал, пожалуй, самым сложным за всё время существования расширенного формата картеля, говорят эксперты. Участники долго не могли договориться о квотах и до последнего не было понимания, удастся ли прийти к компромиссу. Если сделка будет выполняться, цены на нефть стабилизируются на уровне $60–70 за баррель. Рынок уже отреагировал ростом котировок и укреплением рубля. 

Долгие переговоры

Предварительно стороны обсуждали уровень сокращения добычи в 1 млн баррелей от показателей сентября или октября. За это 6 декабря выступила Саудовская Аравия, которая ранее настаивала на цифре в 1,5 млн баррелей. Изменение своей позиции она объясняла нежеланием вызвать шок на нефтяном рынке.

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак выступает на заседании OPEC

Глава Минэнерго РФ Александр Новак выступает на заседании OPEC

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
ОПЕК освободила три страны от сделки по сокращению нефтедобычи

Но после долгих переговоров стороны на саммите в Вене договорились, что добыча нефти будет сокращена на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 800 тыс. придется на ОПЕК, а еще 400 тыс. на не входящие в организацию страны, включая Россию. 

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Москва в рамках сделки сократит свою нефтедобычу на 2% — это около 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Министр сказал, что на достижение заявленных объемов уйдет несколько месяцев. Он назвал достигнутое соглашение рациональным и компромиссным.

Итоговая сделка о снижении добычи не затронула Иран, а потому оказалась менее амбициозной, чем решения двухлетней давности. Тогда картель и примкнувшие к нему государства договорились уменьшить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки. Исключение для Ирана было сделано из-за того, что объем производства в этой стране и так снизился из-за возобновленных против Тегерана санкций США.

Переговоры, итогов которых ждал весь рынок, могли завершиться полным отказом от сделки. Первое сомнение в том, что договоренности будут достигнуты, высказал в четверг министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он выразил неуверенность в том, что соглашение удастся принять даже на третий день переговоров, 7 декабря. 

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Ранее Саудовской Аравии и России не удавалось согласовать объем снижения добычи в РФ. Москва настаивала на сокращении не более чем на 150 тыс. баррелей в сутки в связи с зимним периодом. Но в итоге позиция нашей страны изменилась, и Россия согласилась на сокращение в объеме до 200 тыс. баррелей. Александр Новак накануне летал из Вены в Санкт-Петербург для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждался и «венский вопрос».

Сняли противоречия

Решение сократить добычу далось непросто, но в итоге все противоречия между Саудовской Аравией, Россией и Ираном удалось преодолеть, рассказал «Известиям» директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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Нефтяные качалки в Татарстане

Решение сократить добычу далось непросто

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Россия опять сыграла ключевую роль в посредничестве между Саудовской Аравией и Ираном, — отметил эксперт.

Главной задачей заседания было прийти к какому-либо соглашению, чтобы остановить падение цен на нефть и зафиксировать их на уровне около $60, который является комфортным для большинства стран-участников, пояснил «Известиям» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. 

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За договоренностью последует некоторая апробация, которая позволит понять, как рынок чувствует себя при $60 за баррель. Страны ОПЕК+ начинают задумываться, каким образом сбалансировать цену, чтобы не провоцировать США на увеличение объема добычи нефти, отметил эксперт. 

Цены подрастут

Если сделка станет в целом соблюдаться, в следующем году рынок, вероятно, будет более-менее сбалансирован с точки зрения спроса и предложения, и средние цены стабилизируются в интервале $60-70 за баррель, отметил Дмитрий Маринченко.

— Это меньше, чем в целом по этому году и, с учетом недавнего снижения стоимости барреля, средние цены на нефть марки Brent по итогам года составят около $72. Рубль также может немного укрепиться, но не сильно — в большей степени он будет зависеть от новостей на политическом фронте, в том числе от вероятности введения новых санкций, — подчеркнул эксперт. 

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Нефтехранилище в порту

В следующем году рынок, вероятно, будет более-менее сбалансирован с точки зрения спроса и предложения

Фото: REUTERS/Yuri Maltsev

Новость о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей позитивна для котировок, согласился аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. 

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— Сокращают по верхней планке ожиданий, избыток предложения в 2019 году будет нивелирован за счет этого сокращения с большим запасом, — рассказал он.

Цены на нефть после новостей о сделке подскочили из-за того, что условия соглашения предполагают более серьезное сокращение добычи, чем планировала Саудовская Аравия. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent, по данным ICE, выросли с $59,16 за баррель на 12:33 по московскому времени до $62,89 к 19:33 (на 6,3%).

Рубль к доллару укрепился на 60 копеек — до 66,2 рублей за доллар, а к евро — более чем на 70 копеек — до 75,3 рублей за евро.

Игорь Юшков обратил внимание, что Минэнерго предстоит теперь договариваться с российскими нефтяными компаниями, которые в свою очередь могут потребовать от государства пойти на уступки — например, в части послаблений по заморозке цен на нефтепродукты или налоговому давлению.

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