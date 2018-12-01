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Россия и Саудовская Аравия договорились о продлении соглашения ОПЕК+

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Соглашение об ограничении добычи нефти членами Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и присоединившимися к ним государствами будет продлено.

Об этом в субботу, 1 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя прошедшую на полях G20 встречу с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Окончательная точка не поставлена по поводу объемов (добычи нефти. — Ред.), но мы вместе с Саудовской Аравией будем это делать», — цитирует Путина ТАСС.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в конце 2016 года подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась.

12 ноября президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и другие члены Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) не будут сокращать добычу нефти.

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