Трамп призвал Саудовскую Аравию и страны ОПЕК не сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Саудовская Аравия и другие члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будут сокращать добычу нефти. Об этом американский лидер написал в Twitter 12 ноября.

«Будем надеяться, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из предложения», — заявил Трамп.

12 ноября саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех сообщил, что целесообразно сократить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей по сравнению с прошлым месяцем, отмечает ТАСС.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в Абу-Даби закончил работу 10 ноября. При этом соглашения по поводу сокращения или увеличения добычи нефти в следующем году пока нет.

11 ноября министр энергетики России Александр Новак заявил о переизбытке предложения на мировом рынке нефти и большой волатильности. По его словам, Москва в ноябре незначительно сократила добычу нефти — примерно на 10 тыс. баррелей в сутки.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в конце 2016 года подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась, однако в июне текущего года стороны приняли решение увеличить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы уйти от перевыполнения условий соглашения.