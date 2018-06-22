Страны ОПЕК одобрили увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в рамках сделки по сокращению добычи черного золота крупными нефтепроизводителями. Об этом сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Он также подчеркнул, что фактический совокупный рост добычи не превысит 1 млн баррелей в сутки.

«Это точно не будет 1 млн совокупно, я уверен», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву полагает, что рост добычи стран ОПЕК составит 700 тыс. баррелей в сутки, а министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби отметил, что все участники объединения выступают за увеличение добычи на 770–800 тыс. баррелей нефти в сутки.

Как подчеркнул министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, картель намерен вернуться к полноценной реализации сделки по сокращению добычи на 1,2 млн баррелей в сутки в целом, а не отдельно для каждой страны.

Однако министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане отметил, что Тегеран согласен на смягчение текущих уровней только с условием, что наращивание добычи не будет нарушать достигнутых договоренностей ОПЕК+ 2016 года.

«Мы приняли редакцию резолюции, принятой в 2016 году, и мы согласились на исполнение соглашения ОПЕК+ на 100%. Не более», — пояснил представитель ИРИ.

5 июня власти США обратились к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, чтобы сгладить резкий рост розничных цен на бензин.