Нефтяники подводят добычу к спросу

Несмотря на установившийся на рынке баланс спроса и предложения, российские нефтяники уже готовятся к росту добычи за горизонтом 2020 года. Как рассказал «Известиям» глава «Газпром нефти» Александр Дюков, компания и рынок сходятся во мнении, что спрос на черное золото продолжит расти. Впрочем, планирующееся увеличение квот в рамках сделки ОПЕК+ не играет определяющую роль для нефтяников, сталкивающихся с технологической трудностью увеличения добычи, отмечают эксперты.

Россия совместно с Саудовской Аравией собираются предложить участникам сделки ОПЕК+ увеличить суточную добычу на 1,5 млн баррелей, рассказал глава Минэнерго Александр Новак. Это поможет стабилизировать добычу и выровнять баланс на рынке, спрос на котором продолжает расти. Вопрос об изменении квот рассмотрят на заседании, которое начнется в Вене 21 июня. Как выяснили «Известия», крупнейшие российские нефтяные компании готовы поддержать общий тренд и постепенно наращивать добычу.

— Существуют различные сценарные прогнозы спроса на нефть. Мы исходим из того, что он будет увеличиваться. И мы хотим расти темпами, которые опережали бы этот рост, — рассказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

При росте спроса на 0,5% компания может поднять добычу на 1–1,5%, уточнил Александр Дюков. Нынешний портфель проектов позволяет обеспечить дополнительную добычу в 30 млн тонн нефтяного эквивалента к 2030 году, отметил топ-менеджер. Согласно озвученным планам, компания к 2020 году намеревалась увеличить добычу с нынешних 89,7 млн до 100 млн т н.э.

Тенденцию к росту спроса отметили и в других крупных компаниях.

В мировой экономике сохраняются мощные секторы роста потребления нефти — это авиационный, водный, грузовой автомобильный транспорт, а также нефтехимия, отмечал ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин. Даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня, полагает он. По действующей стратегии компании до 2023 года, «Роснефть» с 2018 по 2022 год планирует увеличить добычу нефти на имеющихся проектах на 30 млн т н.э., то есть до более чем 311 млн т н.э.

Рост потребности в нефти после 2020 года возможен в среднесрочной перспективе, и это прежде всего связно с тем, что дополнительный спрос на энергоносители не может быть удовлетворен только за счет альтернативного топлива, сказал в беседе с «Известиями» президент компании «Русснефть» Евгений Толочек. По его прогнозу, российские нефтяники пойдут в общей тенденции рынка и нарастят запасы, а вместе с ними и добычу нефти. Компания придерживается своей стратегии по увеличению добычи, отметил глава «Русснефти». Согласно стратегии, компания планирует уже к 2020 году увеличить производство с нынешних 7 млн до 9 млн т, а к 2024 году добавить еще 8,5 млн т.

Планы по увеличению добычи в связи с ростом спроса есть и у «Татнефти». В конце прошлого года ее глава Наиль Маганов говорил, что к 2025 году компания планирует нарастить добычу на 35 млн т в год. Это на 6 млн т больше, чем «Татнефть» добыла в 2017 году.

Остальные крупные нефтекомпании имеют более скромные планы по добыче на ближайшие 5–10 лет. Так, «Лукойл» в рамках своей программы на ближайшие десять лет не рассчитывает поднимать добычу выше 100 млн т в год. «Сургутнефтегаз» также традиционно предпочитает сохранять планку по добыче на одном уровне — в 61–61,5 млн т, сообщала компания ранее.

Для российских компаний спрос на нефть не играет определяющей роли, гораздо важнее — имеющиеся возможности по добыче, а их мало, отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. В России не осталось крупных неразработанных активов, а доступные средние и мелкие месторождения требуют новых налоговых и других условий для увеличения добычи, пояснил он.

В то же время реальные возможности по росту производства в краткосрочной перспективе будут зависеть, в первую очередь, от решения стран – участниц ОПЕК+ относительно увеличения квоты по добыче. Желание России и Саудовской Аравии нарастить эту квоту вполне объяснимо — в Венесуэле бушует затяжной кризис, повлекший за собой падение добычи, в то время как Иран потенциально попадает под санкции США, снова ограничивающие экспорт из этой страны, отметил старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы «Сколково» Артем Малов. Впрочем, представитель Ирана — министр нефти Бижан Намдар Зангане — не будет принимать участия во встрече, посвященной изменению квот. Она состоится 23 июня. При этом он не ответил на вопросы журналистов о том, поддержит ли Иран хотя бы небольшой прирост добычи.

По оценкам аналитиков ФНЭБа, наибольшие перспективы по наращиванию добычи, при условии увеличения квот в рамках ОПЕК+, имеют «Роснефть» и «Газпром нефть». Остальные нефтекомпании при нынешних активах могут столкнуться с пересмотром своих планов по росту добычи.