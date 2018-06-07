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Путин отверг возможность национализации нефтегазового сектора

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Фото: Global Look Press/Valery Lukyanov
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Идея национализировать весь нефтегазовый сектор России опасна и могла бы привести к негативным результатам для всей экономики и отрасли, заявил президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии».

«Есть ясное понимание, что нужно делать»
Главные цитаты «прямой линии» Владимира Путина

«Национализировать всю нефтянку — это сложный и очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики», — заявил глава государства.

Президент отметил, что «может быть, в свое время и не следовало, как тогда говорили, назначать новых миллиардеров и передавать нефтяную промышленность в частные руки».

Путин добавил, что власти смогли «вернуть в последнюю секунду» часть отрасли под свой контроль, имея в виду такие компании, как «Газпром» и «Роснефть».

Глава государства подчеркнул, что необходимо обеспечить, независимо от того, кому принадлежат компании, их деятельность в рамках закона, инвестирование в добычу и развитие переработки на территории страны, исполнение обязательств перед бюджетом.

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