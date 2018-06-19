В двадцатых числах июня волатильность на рынке нефти может возрасти. Это связано с ключевыми для отрасли мероприятиями. 21 июня в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. За ним, 22 июня, последует заседание стран ОПЕК. 23 июня состоится встреча всех 24 стран — участниц сделки. Будет много важных заявлений, что и приведет к всплеску волатильности котировок.

Но помимо ценовых колебаний, итогом нефтяной недели станет формирование длительного тренда на рынке. От участников встречи ждут заявлений относительно дальнейшей судьбы соглашения об ограничении добычи. Его срок истекает в конце 2018 года. Ранее глава министерства энергетики России Александр Новак говорил, что РФ совместно с остальными участниками сделки разрабатывает механизм плавного смягчения условий соглашения. Кроме того, он сообщил, что и Россия, и Саудовская Аравия выступят за бессрочное продление сделки. Просто в ее условиях не станут прописывать конкретные объемы добычи и закрепят возможность менять их по необходимости. В целом дальнейшее сдерживание добычи ни России, ни ряду других стран невыгодно.

Если раньше сокращение суточной добычи на 300 тыс. баррелей приносило больше пользы, чем вреда, то в ближайшем будущем ситуация может измениться. Фактически наша страна год за годом занимает лидирующие позиции по объемам производства черного золота, мы сохраняли эти позиции и в предыдущие годы, несмотря на участие в соглашении. В 2016 году страна вышла на исторические максимумы по уровню добычи (свыше 11 млн баррелей в день). Участие в сделке с ОПЕК для России означало незначительное падение производства в обмен на существенный рост цен. Но если Россия оставит добычу на текущем уровне, то по итогам последующих лет показатель начнет сильно проседать по сравнению с пиковым. А это уже может иметь негативные последствия для нефтяных компаний и экономики.

Также есть ряд стран, которых могут не устраивать существующие параметры сделки. Например, Ливия, которая пока так и не восстановила прежние уровни добычи, но хотела бы это сделать. Не против предоставлять рынку больше нефти и Саудовская Аравия, добыча которой также начнет падать, если условия сделки останутся неизменными.

Поскольку влияние России и Саудовской Аравии очень велико, то и вероятность изменения условий сделки высока.

Ее новые параметры могут допускать постепенное увеличение добычи нефти, что приведет к коррекции цен на марку Brent до $72–73 за баррель после всех трех встреч. В более долгосрочной перспективе динамика зависит от последующих действий ОПЕК+. Ранее страны обсуждали механизм плавного выхода из сделки, но Венесуэла и Иран выступили против. Для них в условиях экономического кризиса и изоляции цена на нефть играет ключевую роль.

Однако изменение параметров сделки или выход из нее конкретных стран не означает, что производители перестанут коммуницировать между собой. Наоборот, в планах участников — усилить взаимодействие. Эти намерения подтвердили глава Минэнерго РФ Александр Новак и министр минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Уже сейчас понятно, что производители будут сообща регулировать рынок, а значит, в будущем жесткие перепады цен нас не ждут. Предполагаю, что до конца года цена на нефть марки Brent останется в диапазоне $75–80 за баррель.

Существует небольшая вероятность, что в будущем к ОПЕК+ присоединятся США. Ранее Штаты отказались принимать участие в сделке, но после того как картель продемонстрировал свою силу на рынке, американцам пришлось задуматься. Ведь с одной стороны высокие котировки поддерживают сланцевую добычу, с другой — негативно влияют на внутренние цены. Они даже обращались к ОПЕК с просьбой нарастить добычу и сбить стоимость нефти, так как в Соединенных Штатах начали расти цены на бензин.

Для России активное участие в регулировании нефтяного рынка — большой плюс. Если нам удастся сохранить стабильность цен, то это позволит увеличить доходы бюджета (в 2017 году казна благодаря соглашению дополнительно получила более 1 трлн рублей). Но на курсе рубля возможное изменение параметров сделки ОПЕК+ скажется вряд ли: национальная валюта все меньше зависит от колебаний на сырьевых рынках.

Автор — финансовый аналитик

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