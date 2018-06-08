В начале апреля рубль начал терять свои позиции и фактически валютный курс вернулся к отметкам конца 2016 года. За один доллар на Московской бирже дают больше 60 рублей, за евро — больше 70. Интересно, что при той же стоимости иностранной валюты в рублях цена на нефть в конце 2016 года составляла $52 за баррель Brent. С того момента нефтяные котировки выросли на 49%, а валютный курс остался почти неизменным. Таким образом, влияние нефтяных цен на рубль существенно снизилось.

Отсутствие позитивной динамики рубля на фоне подъема на нефтяном рынке объясняется действующим бюджетным правилом. Фактически покупка валюты Минфином поддерживает курс на текущих уровнях. Так, в 2018 году ведомство планирует приобрести валюту на сумму в 2 трлн рублей. А в июне объем закупок станет и вовсе рекордным — почти на 380 млрд рублей.

Соответственно эффект для рубля от роста цен на нефть частично нивелируется интервенциями Минфина. Поэтому делать ставку на укрепление рубля из-за нефти не стоит. Да и государству это невыгодно. Наоборот, слабый рубль при высоких ценах на углеводороды — благо для бюджета.

Кроме интервенций, на отечественную валюту оказывает давление негативный внешний фон, а также замедление темпов восстановления экономики. Как раз на днях Минэкономразвития опубликовало свои ожидания по росту ВВП. Прогноз понижен с 2,1% до диапазона 1,6–2,1%. Рост промышленного производства ожидается на уровне 1,7%, а не 2,5%, как раньше. При этом Минэкономразвития значительно улучшило прогноз по годовой инфляции. Целевой показатель 2018 года в 4% не будет достигнут, на конец года рост цен войдет в диапазон 2,7–3,2%. При такой конъюнктуре профицит государственного бюджета может быть выше 0,5% ВВП, отметили в Минфине.

Банк России не оставляет надежду на дальнейшее снижение ключевой ставки, ведь инфляционные риски остаются низкими. Если в течение года ставку продолжат опускать, это опять-таки не позволит рублю восстановить свои позиции.

Напряженные отношения между Россией и США, а также санкции создают негативной фон на рынке. Очевидно, что каждый новый геополитический скандал бьет по национальной валюте. Кроме того, в июне нас ждет чемпионат мира по футболу: нельзя исключать, что геополитическая ситуация намеренно может ухудшаться. Поэтому первый летний месяц может принести волатильность на рынок.

С учетом всего сказанного до конца года рубль с большой долей вероятности останется относительно слабым. Веских причин для укрепления отечественной валюты пока нет. Во второй половине 2018 года средний курс доллара составит 60–63 рубля, евро — 69–71 рубль.

Однако в краткосрочном периоде возможны благоприятные изменения. Доллар укрепляется на фоне улучшений в американской экономике. В середине июня ФРС США проведет очередное заседание. На нем, скорее всего, ставку повысят на 0,25 базисных пункта до диапазона 1,75–2%.

Данное повышение уже заложено в текущие котировки, поэтому на момент обнародования решения курс евро к доллару может начать отыгрывать недавние потери. В долгосрочной перспективе жесткая риторика Федрезерва поспособствует дальнейшему укреплению доллара. Это повышает вероятность ослабления рубля к американской валюте в июне и последующих месяцах.

Но на этом фоне рубль имеет шанс укрепиться к евро. Поэтому для тех, кто планирует поездки в Европу, а также приобретение европейских товаров ситуация будет более благоприятной.

Таким образом, по моей оценке, на конец июня доллар будет торговаться в диапазоне 62,0–64,0 рубля, а курс евро закрепится на уровне 70,5–72,0 рубля.

Автор — финансовый аналитик

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