Трамп рассчитывает на значительный рост нефтедобычи в странах ОПЕК

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) нарастят объемы нефтедобычи.

«Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит объемы производства (нефти. — Ред). Необходимо поддерживать цены на низком уровне!» — написал американский лидер в Twitter.

Hope OPEC will increase output substantially. Need to keep prices down! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018

22 июня на заседании в Вене участники картеля договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост производства составит 600 тыс, сообщает ТАСС.

Ранее с аналогичной рекомендацией выступил мониторинговый комитет ОПЕК+. Представители всех 24 стран-участниц этого глобального соглашения присоединятся к переговорам с картелем 23 июня.

Среди стран, которые выступили за увеличение объемов нефтедобычи, были Россия и Саудовская Аравия. Необходимость принятия этого решения министры объясняют грядущим дефицитом нефти, который может возникнуть из-за падения производства в Венесуэле и потенциального ограничения экспорта Ирана, если США введут против него санкции.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с 2017 года и продлевалось уже несколько раз. Сделка должна была устранить избыток предложения и запасов топлива, оказывавших давление на рынок. На фоне перевыполнения договоренностей участники соглашения заявили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления производства.