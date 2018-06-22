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Трамп рассчитывает на значительный рост нефтедобычи в странах ОПЕК

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Фото: Global Look Press/Daniel Radicevic
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что члены Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) нарастят объемы нефтедобычи.

«Надеюсь, ОПЕК значительно увеличит объемы производства (нефти. — Ред). Необходимо поддерживать цены на низком уровне!» — написал американский лидер в Twitter.

22 июня на заседании в Вене участники картеля договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, при этом реальный рост производства составит 600 тыс, сообщает ТАСС.

Ранее с аналогичной рекомендацией выступил мониторинговый комитет ОПЕК+. Представители всех 24 стран-участниц этого глобального соглашения присоединятся к переговорам с картелем 23 июня.

Среди стран, которые выступили за увеличение объемов нефтедобычи, были Россия и Саудовская Аравия. Необходимость принятия этого решения министры объясняют грядущим дефицитом нефти, который может возникнуть из-за падения производства в Венесуэле и потенциального ограничения экспорта Ирана, если США введут против него санкции.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти действует с 2017 года и продлевалось уже несколько раз. Сделка должна была устранить избыток предложения и запасов топлива, оказывавших давление на рынок. На фоне перевыполнения договоренностей участники соглашения заявили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления производства.

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