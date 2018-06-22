Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал увеличить добычу нефти.

По его словам, комитет рекомендовал «рассмотреть вопрос о том, чтобы увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки», передает ТАСС.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось.

17 июня президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд согласовали бессрочное продление сделки ОПЕК+.