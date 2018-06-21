Сечин предрек дефицит на мировом рынке нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на годовом общем собрании акционеров компании, предсказал дефицит нефти на мировом рынке в ближайшее десятилетие.

«Растущий спрос на нефть накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях мейджеров и эффект снижения ими капитальных вложений за последние пять лет», — приводит его слова «РИА Новости».

Сечин уточнил, что превышение спроса над предложением оценивается в 700–750 млн т ежегодной добычи к 2025 году.

Он также обратил внимание, что на прошлый год пришелся наиболее острый период нестабильности на мировом рынке нефти.

Ранее Сечин заявлял, что даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды к 2040 году будет выше, чем сегодня.