Силуанов назвал причину текущего курса доллара

Курс доллара в России установился бы на уровне 50 рублей, в случае если бы не было бюджетного правила. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

«Конечно, рубль был бы крепче (чем сейчас. — Ред). Но в случае снижения цены на нефть мы бы имели обратное качение. Такая волатильность, такая непредсказуемость, конечно, ударяет по предпринимателям», — приводит слова министра «РИА Новости».

Он объяснил, что действующее бюджетное правило в первую очередь направлено на обеспечение прогнозируемого курса рубля.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные за счет более высокой по сравнению с заложенной в федеральном бюджете цены на нефть в 40$, будут направляться не на расходы, а в резервы.